Мадридский "Реал" решил расстаться с двумя своими ключевыми игроками, информирует испанская пресса.

Сообщается, что ближайшим летом королевский клуб выставит на трансфер вингера Гарета Бэйла и форварда Карима Бензема. "Сливочные" надеются, что с продажи первого они смогут получить 100 миллионов евро, а уход второго пополнит их бюджет еще на 60 миллионов евро.

Напомним, "Реал" может перехватить трансферную цель "Ювентуса". | soccernews.ru