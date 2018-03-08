"Реал" решил расстаться с двумя своими ключевыми игроками

Теги реал мадридкарим бенземагарет бэйл

"Реал" решил расстаться с двумя своими ключевыми игрокамиМадридский "Реал" решил расстаться с двумя своими ключевыми игроками, информирует испанская пресса.

Сообщается, что ближайшим летом королевский клуб выставит на трансфер вингера Гарета Бэйла и форварда Карима Бензема. "Сливочные" надеются, что с продажи первого они смогут получить 100 миллионов евро, а уход второго пополнит их бюджет еще на 60 миллионов евро.

Напомним, "Реал" может перехватить трансферную цель "Ювентуса". | soccernews.ru

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