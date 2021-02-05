"Реал" решил расстаться с легендой клуба
Левый защитник мадридского "Реала" Марсело с высокой долей вероятности сменит команду ближайшим летом.
По информации El Chiringuito, в королевском клубе решили выставить на трансфер 32-летнего футболиста.
Сообщается, что "сливочные" хотят продать бразильца, пока на нём ещё можно заработать. В 2022 году фулбек станет свободным агентом.
В текущем сезоне Марсело сыграл за "Реал" 8 матчей и сделал 3 ассиста. Его рыночная стоимость - 10 миллионов евро.
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|Реал Мадрид
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|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
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|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14