"Реал" решил расстаться с легендой клуба

Левый защитник мадридского "Реала" Марсело с высокой долей вероятности сменит команду ближайшим летом.

По информации El Chiringuito, в королевском клубе решили выставить на трансфер 32-летнего футболиста.

Сообщается, что "сливочные" хотят продать бразильца, пока на нём ещё можно заработать. В 2022 году фулбек станет свободным агентом.

В текущем сезоне Марсело сыграл за "Реал" 8 матчей и сделал 3 ассиста. Его рыночная стоимость - 10 миллионов евро.

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