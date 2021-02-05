"Реал" решил расстаться с легендой клуба

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"Реал" решил расстаться с легендой клуба

Левый защитник мадридского "Реала" Марсело с высокой долей вероятности сменит команду ближайшим летом.

По информации El Chiringuito, в королевском клубе решили выставить на трансфер 32-летнего футболиста.

Сообщается, что "сливочные" хотят продать бразильца, пока на нём ещё можно заработать. В 2022 году фулбек станет свободным агентом.

В текущем сезоне Марсело сыграл за "Реал" 8 матчей и сделал 3 ассиста. Его рыночная стоимость -  10 миллионов евро.

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