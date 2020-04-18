"Реал" решил расстаться с сыном Зидана

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"Реал" решил расстаться с сыном Зидана

Вратарь Лука Зидан покинет мадридский "Реал" по окончании нынешнего сезона, утверждает Marca.

По сведениям издания, королевский клуб решил не продлевать с 21-летним французом контракт, истекающий летом.

Таким образом, сын главного тренера "сливочных" Зинедина Зидана станет свободным агентом и сможет перейти в другую команду бесплатно.

В этом сезоне голкипер на правах аренды выступает за "Расинг" из Сегунды, на его счету 29 матчей и 37 пропущенных голов.

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