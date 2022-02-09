"Реал" рискует остаться без Бензема и Менди на матч с ПСЖ

Фото: инстаграм Бензема\Автор неизвестен

Мадридский "Реал" может лишиться двух игроков основного состава на первый матч с "Пари Сен-Жермен" в рамках 1\8 финала Лиги чемпионов, сообщает журналист Marca Марио Кортегана.

По информации источника, ситуация с повреждением левого защитника Ферлана Менди выглядит "плохо", в то время как ситуация с Каримом Бензема выглядит "очень плохо".

Игроки тренируются индивидуально, работая с мячом на поле. Журналист Карлос Родригес отмечается, что Менди будет готов к игре с ПСЖ, а Бензема под большим вопросом.

Первая игра между ПСЖ и "Реалом" состоится 15 февраля.

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