"Реал" рискует сыграть матч за Суперкубок УЕФА без пяти ведущих игроков

Мадридский "Реал" рискует сыграть матч за Суперкубок УЕФА против земляков из "Атлетико" без пяти своих ведущих игроков.

Так, согласно информации Marca, первый клубный поединок сезона 2018/2019 в составе "сливочных" рискуют пропустить защитники Рафаэль Варан и Марсело, а также полузащитники Лука Модрич, Матео Ковачич и Каземиро. Их участие в игре с "матрасниками" осложняется их выступлением на Чемпионате Мира в России, из-за чего они не смогут вместе с остальной командой приступить к подготовке к новому сезону.

Напомним, "Реал" проявляет интерес к трем игрокам "Челси". | soccernews.ru