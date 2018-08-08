"Реал" - "Рома" - 2:1 (обзор)

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"Реал" - "Рома" - 2:1 (обзор)Смотрите видеообзор матча Международного кубка чемпионов, в котором мадридский "Реал" обыграл "Рому".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
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