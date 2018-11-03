"Реал" с большим трудом обыграл "Вальядолид"

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"Реал" с большим трудом обыграл "Вальядолид"

В рамках 11-го тура испанской Примеры мадридский "Реал" наконец прервал свою серию неудач, которая насчитывала пять матчей. "Сливочные" не без труда, но всё-таки обыграли в родных стенах "Вальядолид".

Подопечные Сантьяго Солари имели преимущество на протяжении всей игры, однако распечатать ворота соперника сумели только в последние 10 минут. Открыл счёт в этом матче Винисиус Жуниор с помощью рикошета от Кико Оливаса Альбы, а незадолго до финального свистка Серхио Рамос с пенальти удвоил преимущество.

Были шансы и у "Вальядолида" - во втором тайме "бело-фиолетовые" дважды тревожили перекладину ворот "Реала", но в этих моментах столичной команде повезло.

"Реал" – "Вальядолид" - 2:0

Голы: Винисиус Жуниор, 83 - 1:0, Рамос, 88 (пенальти) - 2:0.

"Реал": Куртуа, Рамос, Регилон, Одриосола, Начо, Модрич, Каземиро (Иско, 56), Асенсио (Винисиус Жуниор, 73), Кроос, Бэйл (Васкес, 71), Бензема.

"Вальядолид": Масип, Калеро, Альба, Мартинес, Антоньито, Суарес (Плано, 76), Мичел, Тони (Верде, 69), Алькарас, Мойяно (Чоп, 85), Унал.

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Комментарии
Арлекин

Я читал и запутался в ВАШИХ бреднях

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Арлекин

Фууу одни дырявые собрались АХАХАХААА

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РМ

дурак ты иди отсюда! У нас хоть и маленький но праздник!

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Арлекин

ХИХИХИ пир во время чумы. НАСЛАЖДАЙТЕСЬ)))))

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РОНАЛДУ ПИДОР ВОНЮЧИЙ

ты тоже

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Арлекин

жду ответ вонючка

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РОНАЛДУ ПИДОР ВОНЮЧИЙ

прости ниже ВАФЛИСТ

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Арлекин

Расскажи мне вонючка что тут нового за последние полгода на сайте

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Арлекин

Мои комменты админ удаляет. А ты вонючка кто?

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ДЫРЯВЫЙ ВАХТАНГ

так пиши что-то путнее,может и удалять не будут

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РОНАЛДУ ПИДОР ВОНЮЧИЙ

прости ниже ВАФЛИСТ

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