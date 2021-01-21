"Реал" с позором вылетел из Кубка Испании

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"Реал" с позором вылетел из Кубка Испании

В матче 1/16 финала Кубка Испании мадридский "Реал" в большинстве проиграл клубу третьего дивизиона "Алькояно" и вылетел из турнира.

"Алькояно" – "Реал" Мадрид - 2:1 (0:1)
Голы: Милитао, 45 - 0:1, Солбес, 80 - 1:1, Хуанан, 115 - 2:1

"Алькояно": Фигерас, Хуанан, Карбонелл (Мольто, 60), Анхель Лопес, Рубио (Лопес, 72), Феррис, Рауль, Ньигес (Диаките, 78), Санчес (Серда, 60), Мурад (Антон, 105), Мехия (Солбес, 60).

"Реал": Лунин, Марсело, Одриосола (Азар, 98), Виктор Чуст, Милитао, Иско (Кроос, 98), Каземиро, Васкес, Вальверде, Винисиус Жуниор (Асенсио, 90), Мариано Диас (Бензема, 67).

Удаление: Лопес (110)

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