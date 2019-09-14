"Реал" с трудом обыграл "Леванте", несмотря на преимущество в три гола после первого тайма

1 Теги реал мадридлеванте

"Реал" с трудом обыграл "Леванте", несмотря на преимущество в три гола после первого тайма

В рамках четвёртого тура испанской Примеры мадридский "Реал" в родных стенах взял верх над "Леванте".

Впрочем, победа для "сливочных" далась нелегко. К перерыву столичная команда громила "лягушек" со счётом 3:0, но во втором тайме пропустила дважды, а в компенсированное время могла получить и третий гол.

В составе "бланкос" отличились Карим Бензема (дубль) и Каземиро, а у гостей забивали воспитанники королевского клуба Борха Майораль и Гонсало Мелеро

"Реал" – "Леванте" - 3:2

Голы: 1:0 – 25 Бензема, 2:0 – 31 Бензема, 3:0 – 40 Каземиро, 3:1 – 49 Майораль, 3:2 – 75 Мелеро.

"Реал": Куртуа, Варан, Марсело, Карвахаль, Рамос (Милитао, 60), Васкес, Каземиро (Азар, 60), Кроос, Хамес, Винисиус Жуниор, Бензема (Йович, 83).

"Леванте": Фернандес, Дуарте (Мелеро, 68), Везу, Клерк, Мирамон, Рочина (Рохер Марти, 68), Кампанья, Вукчевич (Барди, 56), Постиго, Майораль, Моралес.

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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

С такой оборотной нам даже ПСЖ штуки 3 закатает,но зато выиграли,велики шансы отсечки Барсы,Азар хорош,рвется в бой,жду от него феерии в ЛЧ!

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