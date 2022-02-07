"Реал" с трудом победил "Гранаду"

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"Реал" с трудом победил "Гранаду"

Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен

В матче 23-го тура чемпионата Испании "Реал" на своем поле обыграл "Гранаду" со счетом 1:0.

Единственный гол на 74-й минуте забил Марко Асенсио.

"Реал", набрав 53 очка, лидирует в турнирной таблице Ла Лиги. "Гранада" с 24 очками осталась на 16-й позиции.

"Реал" – "Гранада" - 1:0 (0:0)
Гол: Асенсио, 74 - 1:0

"Реал": Куртуа, Карвахаль, Алаба, Милитао, Марсело (Начо, 84), Модрич (Себальос, 87), Кроос, Камавинга (Вальверде, 46), Иско (Йович, 65), Асенсио, Родриго (Азар, 65).

"Гранада": Луиш Машимиану, Кини, Херман Санчес, Торренте, Нева, Пуэртас (Раба, 71), Гоналон, Милья (Рочина, 81), Кольядо (Петрович, 71), Суарес (Молина, 63), Узуни (Аресо, 80).

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