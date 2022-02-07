"Реал" с трудом победил "Гранаду"
Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен
В матче 23-го тура чемпионата Испании "Реал" на своем поле обыграл "Гранаду" со счетом 1:0.
Единственный гол на 74-й минуте забил Марко Асенсио.
"Реал", набрав 53 очка, лидирует в турнирной таблице Ла Лиги. "Гранада" с 24 очками осталась на 16-й позиции.
"Реал" – "Гранада" - 1:0 (0:0)
Гол: Асенсио, 74 - 1:0
"Реал": Куртуа, Карвахаль, Алаба, Милитао, Марсело (Начо, 84), Модрич (Себальос, 87), Кроос, Камавинга (Вальверде, 46), Иско (Йович, 65), Асенсио, Родриго (Азар, 65).
"Гранада": Луиш Машимиану, Кини, Херман Санчес, Торренте, Нева, Пуэртас (Раба, 71), Гоналон, Милья (Рочина, 81), Кольядо (Петрович, 71), Суарес (Молина, 63), Узуни (Аресо, 80).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14