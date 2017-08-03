"Реал" - Сборная МЛС 1:1 , по пенальти - 4:3 (обзор)

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"Реал" - Сборная МЛС 1:1 , по пенальти - 4:3 (обзор)

В товарищеской игре мадридский "Реал" лишь в серии пенальти сумел обыграть сборную МЛС. Смотрите видеообзор этого поединка.

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2 Барселона 38 90
3 Атлетико Мадрид 38 78
4 Севилья 38 72
5 Вильярреал 38 67
6 Реал Сосьедад 38 64
7 Атлетик Бильбао 38 63
8 Эспаньол 38 56
9 Алавес 38 55
10 Эйбар 38 54
11 Малага 38 46
12 Валенсия 38 46
13 Сельта Виго 38 45
14 Лас Пальмас 38 39
15 Бетис 38 39
16 Депортиво Ла-Корунья 38 36
17 Леганес 38 35
18 Спортинг Хихон 38 31
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