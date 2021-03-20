"Реал" считает себя лидером в гонке за Холандом

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В мадридском "Реале" высоко оценивают свои шансы заполучить форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

По информации Marca, в королевском клубе понимают, что уступают другим претендентам на норвежца в финансовых возможностях.

В связи с этим на первый план выходит желание самого футболиста. В данном направлении "сливочные" уже проделали определённую работу, благодаря которой 20-летний нападающий хочет оказаться именно в "Реале".

В текущем сезоне Холанд сыграл за "Боруссию" 30 матчей, забил 31 гол и сделал 8 ассистов. Его рыночная стоимость - 110 миллионов евро.

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