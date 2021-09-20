"Реал" считает Винисиуса неприкасаемым игроком

Теги реал мадридвинисиус жуниор

"Реал" считает Винисиуса неприкасаемым игрокомФото: инстаграм Винисиуса/Автор неизвестен

Нападающий мадридского "Реала" и сборной Бразилии Винисиус Жуниор считается очень важным игроком королевского клуба.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, в клубе считают Винисиуса неприкасаемым футболистом.

По информации источника, бразилец является ключевым игроком для будущего "сливочных".

Отмечается, что некоторые из руководителей клуба с "улыбкой" восприняли слухи о возможной продаже Винисиуса несколько месяцев назад.

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