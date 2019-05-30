"Реал" сделает "Челси" последнее предложение по трансферу Азара

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"Реал" сделает "Челси" последнее предложение по трансферу Азара

Бельгийский нападающий "Челси" Эден Азар в ближайшее время может перейти в "Реал", сообщает AS.

По сведениям издания, мадридский клуб сегодня сделает финальное предложение по трансферу игрока. Сам форвард твердо настроен перейти в "Реал". Впрочем, клубам еще нужно договориться между собой.

Ранее сообщалось, что "Челси" хочет получить за игрока 125 миллионов евро, "Реал" готов заплатить за него не более 96 миллионов.

В завершившемся сезоне 28-летний Азар провел за "Челси" 52 матча во всех турнирах, в которых забил 21 гол и отдал 17 результативных передач.

Не пропустите: Аспиликуэта: "Надеюсь, Азар продолжит выигрывать трофеи с "Реалом". | http://soccernews.ru
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