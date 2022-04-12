"Реал" сделал невероятное предложение Мбаппе

Фото: твиттер Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" сделал огромное предложение нападающему "Пари Сен-Жермен" Килиану Мбаппе, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио в своем твиттере.

По сведениям источника, футболист при переходе в королевский клуб получит бонус в размере 100 миллионов евро. Кроме того, его пятилетний контракт будет рассчитан на общую сумму в 250 миллионов евро. Между Мбаппе и "Реалом" существует устное соглашение, но неизвестно, выполнит ли его форвард.

Ранее сообщалось, что ПСЖ предлагает 23-летнему Мбаппе еще больше денег. Футболист может заработать за два года 180 миллионов евро в качестве бонусов, а также 50 миллионов в виде зарплаты. Кроме того, родители Килиана получат еще 50 миллионов в качестве бонуса.

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