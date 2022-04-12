"Реал" сделал невероятное предложение Мбаппе
Фото: твиттер Килиана Мбаппе/Автор неизвестен
Мадридский "Реал" сделал огромное предложение нападающему "Пари Сен-Жермен" Килиану Мбаппе, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио в своем твиттере.
По сведениям источника, футболист при переходе в королевский клуб получит бонус в размере 100 миллионов евро. Кроме того, его пятилетний контракт будет рассчитан на общую сумму в 250 миллионов евро. Между Мбаппе и "Реалом" существует устное соглашение, но неизвестно, выполнит ли его форвард.
Ранее сообщалось, что ПСЖ предлагает 23-летнему Мбаппе еще больше денег. Футболист может заработать за два года 180 миллионов евро в качестве бонусов, а также 50 миллионов в виде зарплаты. Кроме того, родители Килиана получат еще 50 миллионов в качестве бонуса.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14