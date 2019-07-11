"Реал" сделал окончательный выбор между Мбаппе и Неймаром
Бразильский нападающий ПСЖ Неймар не перейдет в "Реал", сообщает AS.
По сведениям издания, королевский клуб окончательно отказался от идеи с трансфером бразильца и принял решение сосредоточить усилия на приобретении форварда ПСЖ Килиана Мбаппе.
Переход 20-летнего Мбаппе может состояться следующим летом. Впрочем, многое будет зависеть от того, продлит ли Мбаппе с ПСЖ контракт, который действует до лета 2022 года.
Не пропустите: Неймар не планирует делать официальных заявлений об уходе из ПСЖ. | http://soccernews.ru
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