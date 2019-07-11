"Реал" сделал окончательный выбор между Мбаппе и Неймаром

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"Реал" сделал окончательный выбор между Мбаппе и Неймаром

Бразильский нападающий ПСЖ Неймар не перейдет в "Реал", сообщает AS.

По сведениям издания, королевский клуб окончательно отказался от идеи с трансфером бразильца и принял решение сосредоточить усилия на приобретении форварда ПСЖ Килиана Мбаппе.

Переход 20-летнего Мбаппе может состояться следующим летом. Впрочем, многое будет зависеть от того, продлит ли Мбаппе с ПСЖ контракт, который действует до лета 2022 года.

Не пропустите: Неймар не планирует делать официальных заявлений об уходе из ПСЖ. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

Это было и так понятно,одного Азара на левом фланге хватит.

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jugulator
Пьянь

Неймар это как 2 Азара.

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Неймар, это 3 Азара, 3 Мбапе и 3 Погба вместе взятых! ...Если Барса не дай Бог его выкупит, то внутрикомандному климату Барсы будет кирдык!

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