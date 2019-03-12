"Реал" сделал первое предложение по Азару

Мадридский "Реал" сделал первое предложение по трансферу вингера "Челси" Эдена Азара, сообщает Goal.com.

По информации ресурса, королевский клуб оповестил "синих" о готовности купить звёздного бельгийца летом за 117 миллионов евро.

"Бланкос" активизировали переговоры по приобретению 28-летнего футболиста после возвращения Зинедина Зидана на тренерский мостик команды.

Сам Азар ранее неоднократно говорил о желании выступать за "Реал" и поработать с Зиданом.

Также напомним, что игрок отказывается продлевать контракт с "Челси", истекающий в 2020 году.

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