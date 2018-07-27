"Реал" сделал первое предложение по Кавани

Мадридский "Реал" сделал первое предложение по ведущему бомбардиру ПСЖ Эдинсону Кавани, информирует football.fr.

Так, по сведениям источника, за 31-летнего нападающего парижан королевский клуб готов выложить 60 миллионов евро. Самому уругвайцу "сливочные" предлагают контракт с зарплатой в 12 миллионов евро в год.

В прошлом сезоне Кавани забил 40 мячей и сделал 11 результативны передач в 48 матчах за ПСЖ.

Напомним, "Реал" рассматривал вариант с приобретением Малкома. | soccernews.ru