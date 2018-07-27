"Реал" сделал первое предложение по Кавани

Теги реал мадридпсжэдинсон кавани

"Реал" сделал первое предложение по КаваниМадридский "Реал" сделал первое предложение по ведущему бомбардиру ПСЖ Эдинсону Кавани, информирует football.fr.

Так, по сведениям источника, за 31-летнего нападающего парижан королевский клуб готов выложить 60 миллионов евро. Самому уругвайцу "сливочные" предлагают контракт с зарплатой в 12 миллионов евро в год.

В прошлом сезоне Кавани забил 40 мячей и сделал 11 результативны передач в 48 матчах за ПСЖ.

Напомним,  "Реал" рассматривал вариант с приобретением Малкома. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Репетиция 17 тура АПЛ: "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" сыграют на Международном кубке чемпионов

Репетиция 17 тура АПЛ: "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" сыграют на Международном кубке чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов