"Реал" сделал первое предложение по Погба

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"Реал" сделал первое предложение по Погба

"Реал" приступил к переговорам по трансферу хавбека "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.

Как сообщает Sport.es, мадридский клуб предложил за француза 159 миллионов евро. "Реал" активизировался по сделке, так как через 10 дней закроется трансферное окно в АПЛ.

Ожидается, что в ближайшее время "МЮ" подпишет Бруну Фернандеша за 76 миллионов евро и Сергея Милинковича-Савича за 87 миллионов. После чего сможет отпустить Погба в "Реал".

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