"Реал" сделал подарок Бензема, который забил 250 голов за клуб

Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема получил в подарок от клуба памятную футболку в честь 250 голов в составе команды.

Бензема забил 170 мячей в чемпионате Испании, 53 мяча - в Лиге чемпионов, 21 - в Кубке Испании, 3 - клубном чемпионате мира, 2 - в Суперкубке Испании и 1 - в Суперкубке Европы.

Бензема выступает за "Реал" с 2009 года. Всего за клуб он провел 517 матчей во всех турнирах, забил 250 голов и отдал 136 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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