"Реал" сделал подарок Бензема, который забил 250 голов за клуб

Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема получил в подарок от клуба памятную футболку в честь 250 голов в составе команды.

Бензема забил 170 мячей в чемпионате Испании, 53 мяча - в Лиге чемпионов, 21 - в Кубке Испании, 3 - клубном чемпионате мира, 2 - в Суперкубке Испании и 1 - в Суперкубке Европы.

⚽ This is how @Benzema feels after reaching 2️⃣5️⃣0️⃣ goals for @RealMadridEN!#RealMadrid | #HalaMadrid pic.twitter.com/jSMhoOYnsT