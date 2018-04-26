"Реал" сделал предложение Эмре Джану

Мадридский "Реал" сделал предложение полузащитнику "Ливерпуля" Эмре Джану, который уже ближайшим летом получит статус свободного агента.

Так, по сведениям испанской прессы, "сливочные" предприняли довольно решительную попытку заполучить 24-летнего хавбека "красных", предложив ему привлекательные условия как в финансовом плане, так и в спортивном аспекте.

В нынешнем сезоне Джан забил 6 мячей и сделал 5 результативных передач в 37 матчах за "Ливерпуль".

Напомним, "Реал" теряет Иско и Карвахаля. | soccernews.ru