"Реал" сделал предложение Неймару

Мадридский "Реал" сделал предложение форварду ПСЖ Неймару, информирует UOL Esporte.

По сведениям источника, адвокаты 26-летнего нападающего парижан уже изучают условия перехода, которые поступили от королевского клуба. Сообщается, что интересы "сливочных" в переговорах с бразильцем представляет известный агент Пини Захави, у которого сложились хорошие отношения с президентом "Реала" Флорентино Пересом и который ранее начал сотрудничество с форвардом мюнхенской "Баварии" Робертом Левандовски.