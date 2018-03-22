"Реал" сделал предложение Неймару

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"Реал" сделал предложение НеймаруМадридский "Реал" сделал предложение форварду ПСЖ Неймару, информирует UOL Esporte.

По сведениям источника, адвокаты 26-летнего нападающего парижан уже изучают условия перехода, которые поступили от королевского клуба. Сообщается, что интересы "сливочных" в переговорах с бразильцем представляет известный агент Пини Захави, у которого сложились хорошие отношения с президентом "Реала" Флорентино Пересом и который ранее начал сотрудничество с форвардом мюнхенской "Баварии" Робертом Левандовски.

Напомним, ранее радио Onda Cero сообщило, что "Реал" выпал из гонки за Неймаром. | soccernews.ru

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