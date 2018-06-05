"Реал" сделал предложение по Алиссону

Мадридский "Реал" сделал предложение по голкиперу "Ромы" Алиссону, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что королевский клуб готов заплатить за 25-летнего вратаря "волков" 60 миллионов евро, что на 30-миллионов евро меньше суммы, которую желает получить за бразильца его клуб.

В завершившемся сезоне Алиссон пропустил 47 мячей в 49 матчах за "Рому".

Напомним, "Реал" готов потратить 120 миллионов евро на нового форварда. | soccernews.ru