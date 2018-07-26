"Реал" сделал предложение по Азару

Мадридский "Реал" сделал предложение по ведущему игроку лондонского "Челси" Эдену Азару, информирует The Sun.

Так, по сведениям издания, за 27-летнего вингера королевский клуб готов выложить 130 миллионов евро. Однако данная сумма нисколько не устраивает "аистократов", которые ранее оценили бельгийца в 200 миллионов евро.

Напомним, летом "Реал" может потратить на трансферы 500 миллионов евро. | soccernews.ru