"Реал" сделал предложение по Азару

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"Реал" сделал предложение по АзаруМадридский "Реал" сделал предложение по ведущему игроку лондонского "Челси" Эдену Азару, информирует The Sun.

Так, по сведениям издания, за 27-летнего вингера королевский клуб готов выложить 130 миллионов евро. Однако данная сумма нисколько не устраивает "аистократов", которые ранее оценили бельгийца в 200 миллионов евро.

Напомним,  летом "Реал" может потратить на трансферы 500 миллионов евро. | soccernews.ru

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