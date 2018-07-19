"Реал" сделал предложение по Азару, которое может устроить "Челси"

Мадридский "Реал" сделал предложение по вингеру лондонского "Челси" Эдену Азару, информирует ActuFoot.

Так, по сведениям источника, королевский клуб оценил 27-летнего бельгийца в 115 миллионов евро, что удовлетворило запросы "аристократов". В настоящее время стороны уже обсуждают последние детали предстоящего трансфера.

Напомним, Одриосола провел первую тренировку в составе "Реала". | soccernews.ru