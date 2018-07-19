"Реал" сделал предложение по Азару, которое может устроить "Челси"

1 Теги реал мадридэден азарчелси

"Реал" сделал предложение по Азару, которое может устроить "Челси"Мадридский "Реал" сделал предложение по вингеру лондонского "Челси" Эдену Азару, информирует ActuFoot.

Так, по сведениям источника, королевский клуб оценил 27-летнего бельгийца в 115 миллионов евро, что удовлетворило запросы "аристократов". В настоящее время стороны уже обсуждают последние детали предстоящего трансфера.

Напомним, Одриосола провел первую тренировку в составе "Реала". | soccernews.ru

Комментарии
Маки

Я очень ждуу . Этого таланта мадриде . !!!

Ответить

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Главные новости дня: 19 июля

Главные новости дня: 19 июля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов