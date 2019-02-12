"Реал" сделал предложение по лучшему бомбардиру Бундеслиги

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"Реал" сделал предложение по лучшему бомбардиру Бундеслиги

Мадридский "Реал" хочет купить нападающего "Айнтрахта" Луку Йовича, права на которого принадлежат "Бенфике", сообщает Bild.

По сведениям издания, королевский клуб уже сделал предложение по трансферу 21-летнего серба в размере 45 миллионов евро. 

Также на форварда претендует "Барселона", но каталонцы готовы заплатить за него только 35 миллионов.

Стоит отметить, что Йович лидирует в бомбардирской гонке текущего розыгрыша Бундеслиги, забив 14 голов в 19 матчах. Его стоимость оценивается в 40 миллионов евро.

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Комментарии

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Реалу нужна звезда первой величины, чтоб опять потекли немалые рекламные бабки. А таких громких раскрученных звёзд кроме Месси и Роналду, есть только два человека -- Неймар и Азар!

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Raul Real
Raul Real

можно еще Мбаппе и Салаха добавить

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