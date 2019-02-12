"Реал" сделал предложение по лучшему бомбардиру Бундеслиги
Мадридский "Реал" хочет купить нападающего "Айнтрахта" Луку Йовича, права на которого принадлежат "Бенфике", сообщает Bild.
По сведениям издания, королевский клуб уже сделал предложение по трансферу 21-летнего серба в размере 45 миллионов евро.
Также на форварда претендует "Барселона", но каталонцы готовы заплатить за него только 35 миллионов.
Стоит отметить, что Йович лидирует в бомбардирской гонке текущего розыгрыша Бундеслиги, забив 14 голов в 19 матчах. Его стоимость оценивается в 40 миллионов евро.
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