"Реал" сделал предложение сразу по двум игрокам "Челси"

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"Реал" сделал предложение сразу по двум игрокам "Челси"

"Реал" намерен купить двух игроков "Челси" - бельгийского голкипера Тибо Куртуа и бразильского полузащитника Виллиана, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, мадридский клуб предложил 100 миллионов евро за обоих игроков. Стоит отметить, что ранее Виллианом интересовалась "Барселона", но тогда "Челси" потребовал за него 80 миллионов. 

Что касается Куртуа, то его трансфер будет гораздо проще осуществить, так как его контракт с "Челси" истекает всего через год.

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