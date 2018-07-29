"Реал" сделал предложение сразу по двум игрокам "Челси"
"Реал" намерен купить двух игроков "Челси" - бельгийского голкипера Тибо Куртуа и бразильского полузащитника Виллиана, сообщает Daily Mail.
По сведениям издания, мадридский клуб предложил 100 миллионов евро за обоих игроков. Стоит отметить, что ранее Виллианом интересовалась "Барселона", но тогда "Челси" потребовал за него 80 миллионов.
Что касается Куртуа, то его трансфер будет гораздо проще осуществить, так как его контракт с "Челси" истекает всего через год.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|100
|2
|Манчестер Юнайтед
|38
|81
|3
|Тоттенхэм
|38
|77
|4
|Ливерпуль
|38
|75
|5
|Челси
|38
|70
|6
|Арсенал Лондон
|38
|63
|7
|Бернли
|38
|54
|8
|Эвертон
|38
|49
|9
|Лестер Сити
|38
|47
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|44
|11
|Кристал Пэлас
|38
|44
|12
|Борнмут
|38
|44
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|42
|14
|Уотфорд
|38
|41
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|40
|16
|Хаддерсфилд Таун
|38
|37
|17
|Саутгемптон
|38
|36
|18
|Суонси Сити
|38
|33
|19
|Сток Сити
|38
|33
|20
|Вест Бромвич Альбион
|38
|31