"Реал" сделал видеопрезентацию в честь перехода Азара

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"Реал" сделал видеопрезентацию в честь перехода Азара

"Реал" опубликовал видеопрезентацию в честь перехода 28-летнего бельгийского хавбека Эдена Азара.

О трансфере футболиста было объявлено в пятницу, 7 июня. Азар выступал в "Челси" на протяжении 7 лет.

"Добро пожаловать, Азар", - прокомментировала пресс-служба мадридцев видео.

Ранее сообщалось, что "Реал" уже начал продавать футболки с фамилией бельгийца.

А еще: Де Брюйне: "В "Реале" у Азара будет больше шансов получить "Золотой мяч"| http://soccernews.ru
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