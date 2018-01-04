"Реал" сделал выбор между Де Хеа и Куртуа

Теги реал мадридкейлор навасдавид де хеаманчестер юнайтедчелситибо куртуа

"Реал" сделал выбор между Де Хеа и КуртуаМадридский "Реал" определился с приоритетным кандидатом на пост своего основного голкипера, информирует Diario Gol.

По сведениям источника, идеальной альтернативой Кейлору Навасу до последнего времени королевский клуб рассматривал Давида Де Хеа из "Манчестер Юнайтед". Однако теперь приоритеты "сливочных" изменились - их главным кандидатом на замену костариканцу стал Тибо Куртуа ("Челси").

Напомним, "Реал" уже подписал контракт с Аррисабалагой. | soccernews.ru

комментарии
Дмитрий

Зачем менять Наваса, он хоть и не звезда, но он реально тащит безупречно.

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Квинколобик

У Тибо Куртуа семья в Испании. БОЛЬШАЯ вероятность перехода на Бернабеу

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