"Реал" сделал выбор между Де Хеа и Куртуа
Мадридский "Реал" сделал выбор между голкиперами Давидом Де Хеа ("Манчестер Юнайтед") и Тибо Куртуа ("Челси"), которые стали для королевского клуба главными претендентами на усиление вратарской позиции.
Так, по сведениям Express, который ссылается на испанскую прессу, "сливочные" отказались от идеи приобретения "первого номера" "красных дьяволов", ввиду цены, которая была установлена на него. Поэтому одной из главных трансферных целей для "Реала" на следующее лето станет бельгийский "страж" ворот "аристократов".
Напомним, Модрич прокомментировал неудачные выступления "Реала" в текущем сезоне. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|26
|69
|2
|Манчестер Юнайтед
|26
|56
|3
|Ливерпуль
|26
|51
|4
|Челси
|25
|50
|5
|Тоттенхэм
|26
|49
|6
|Арсенал Лондон
|26
|45
|7
|Бернли
|26
|36
|8
|Лестер Сити
|26
|35
|9
|Борнмут
|26
|31
|10
|Эвертон
|26
|31
|11
|Уотфорд
|25
|27
|12
|Вест Хэм Юнайтед
|26
|27
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|14
|Кристал Пэлас
|26
|27
|15
|Саутгемптон
|26
|26
|16
|Ньюкасл Юнайтед
|26
|25
|17
|Суонси Сити
|26
|24
|18
|Сток Сити
|26
|24
|19
|Хаддерсфилд Таун
|26
|24
|20
|Вест Бромвич Альбион
|26
|20