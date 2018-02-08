"Реал" сделал выбор между Де Хеа и Куртуа

Теги реал мадридчелсиманчестер юнайтеддавид де хеатибо куртуа

"Реал" сделал выбор между Де Хеа и КуртуаМадридский "Реал" сделал выбор между голкиперами Давидом Де Хеа ("Манчестер Юнайтед") и Тибо Куртуа ("Челси"), которые стали для королевского клуба главными претендентами на усиление вратарской позиции.

Так, по сведениям Express, который ссылается на испанскую прессу, "сливочные" отказались от идеи приобретения "первого номера" "красных дьяволов", ввиду цены, которая была установлена на него. Поэтому одной из главных трансферных целей для "Реала" на следующее лето станет бельгийский "страж" ворот "аристократов".

Напомним, Модрич прокомментировал неудачные выступления "Реала" в текущем сезоне. | soccernews.ru

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