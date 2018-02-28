"Реал" сделал выбор между Кейном и Левандовски
"Реал" отказался от идеи покупки форварда "Тоттенхэма" Харри Кейна.
Как сообщает The Independent, президент "сливочных" Флорентино Перес принял решение сконцентрироваться на подписании нападающего "Баварии" Роберта Левандовски, так как трансфер Кейна будет более затратным.
Ранее сообщалось, что в услугах Левандовски заинтересованы гранды АПЛ.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|25
|65
|2
|Атлетико Мадрид
|25
|58
|3
|Реал Мадрид
|25
|51
|4
|Валенсия
|25
|49
|5
|Вильярреал
|25
|41
|6
|Севилья
|25
|39
|7
|Бетис
|25
|36
|8
|Сельта Виго
|25
|35
|9
|Эйбар
|25
|35
|10
|Жирона
|25
|34
|11
|Хетафе
|25
|33
|12
|Атлетик Бильбао
|25
|31
|13
|Леганес
|25
|30
|14
|Реал Сосьедад
|25
|29
|15
|Эспаньол
|25
|28
|16
|Алавес
|25
|28
|17
|Леванте
|25
|20
|18
|Лас Пальмас
|25
|19
|19
|Депортиво Ла-Корунья
|25
|18
|20
|Малага
|25
|13