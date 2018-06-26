"Реал" сделал выбор между Милинковичем-Савичем и Погба

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"Реал" сделал выбор между Милинковичем-Савичем и ПогбаМадридский "Реал" сделал выбор между полузащитниками, в подписании которых он заинтересован: Сергеем Милинковичем-Савичем ("Лацио") и Полем Погба ("Манчестер Юнайтед").

Так, по сведениям Tuttosport, приоритетным вариантом усиления середины поля для королевского клуба стал хавбек "орлов". Вариант же с приобретением француза "сливочные" будут готовы рассмотреть, если им не удастся заполучить серба.

Напомним, "Реал" готов снизить цену на Бэйла. | soccernews.ru

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