"Реал" сделал выбор между Милинковичем-Савичем и Погба

Мадридский "Реал" сделал выбор между полузащитниками, в подписании которых он заинтересован: Сергеем Милинковичем-Савичем ("Лацио") и Полем Погба ("Манчестер Юнайтед").

Так, по сведениям Tuttosport, приоритетным вариантом усиления середины поля для королевского клуба стал хавбек "орлов". Вариант же с приобретением француза "сливочные" будут готовы рассмотреть, если им не удастся заполучить серба.

Напомним, "Реал" готов снизить цену на Бэйла. | soccernews.ru