"Реал" сделал выбор между Погба, Кессье и Гравенберчем

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"Реал" сделал выбор между Погба, Кессье и Гравенберчем

Фото твиттер Райана Гравенберча

Мадридский "Реал" собирается усилить полузащиту во время летнего трансферного окна, пишет Defensa Central.

По информации источника, на сегодняшний день оптимальной кандидатурой для "сливочных" является хавбек "Аякса" Райан Гравенберч.

Королевский клуб предпочитает купить 19-летнего голландца, а не бесплатно подписать Поля Погба ("Манчестер Юнайтед") или Франка Кессье ("Милан").

В текущем сезоне Гравенберч сыграл за "Аякс" 27 матчей, забил 1 гол и сделал 4 ассиста. Его рыночная стоимость - 35 миллионов евро.

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