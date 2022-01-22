"Реал" сделал выбор между Погба, Кессье и Гравенберчем
Фото твиттер Райана Гравенберча
Мадридский "Реал" собирается усилить полузащиту во время летнего трансферного окна, пишет Defensa Central.
По информации источника, на сегодняшний день оптимальной кандидатурой для "сливочных" является хавбек "Аякса" Райан Гравенберч.
Королевский клуб предпочитает купить 19-летнего голландца, а не бесплатно подписать Поля Погба ("Манчестер Юнайтед") или Франка Кессье ("Милан").
В текущем сезоне Гравенберч сыграл за "Аякс" 27 матчей, забил 1 гол и сделал 4 ассиста. Его рыночная стоимость - 35 миллионов евро.
Не пропустите: Азар не собирается возвращаться в "Челси". | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Карпин переживает из-за отсутствия тренера у сборной Польши
-
Зинченко пропустит матч с "Саутгемптоном": названа причина
-
Слуцкий рассказал о трансферных планах "Рубина"
-
Три топ-клуба Европы ведут борьбу за Закарию
-
"Зенит" приблизился к покупке Юри Алберто
-
1
Каррагер рассказал, как и за что Месси назвал его "ослом"
-
Марсело жёстко наказали по итогам матча с "Эльче"
-
Карпин прокомментировал назначение Фарке на пост главного тренера "Краснодара"
-
Фати рискует пропустить остаток сезона
-
У вингера "Наполи" возникли проблемы с сердцем после коронавируса
-
Карпин ушёл от ответа на вопрос о возвращении Дзюбы в сборную России
-
"Порту" не предложит новый контракт своему игроку из-за сомнений в его возрасте
-
"Реал" сделал выбор между Погба, Кессье и Гравенберчем
-
"Ростов" вернул из аренды защитника Ведерникова
-
В "Аталанте" произошла вспышка коронавируса
-
Spotify может стать титульным спонсором "Барселоны"
-
Мино Райолу выписали из больницы
-
Иван Игнатьев определился с новым клубом
-
"Манчестер Юнайтед" теряет Роналду
-
СМИ узнали, при каком условии "Салернитана" выкупит Бохинена у ЦСКА
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18