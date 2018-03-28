"Реал" сделал выбор между Салахом и Азаром

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"Реал" сделал выбор между Салахом и АзаромМадридский "Реал" сделал выбор между вингерами Мохамедом Салахом из "Ливерпуля" и Эденом Азаром из лондонского "Челси", которыми он интересуется.

Так, по словам эксперта по испанскому футболу из Sky Sports Гильема Балаге ближайшим летом королевский клуб сделает ставку на приобретение игрока "аристократов", а не лидера атак "красных". "Салах - звезда Премьер-Лиги, но если "Реалу" удастся заполучить Азара, египтянин ему не понадобится", - заявил он.

Напомним, "Реал" определился с приоритетным кандидатом на усиление вратарской позиции. | soccernews.ru

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