"Реал" сделал выбор между Салахом и Азаром

Мадридский "Реал" сделал выбор между вингерами Мохамедом Салахом из "Ливерпуля" и Эденом Азаром из лондонского "Челси", которыми он интересуется.

Так, по словам эксперта по испанскому футболу из Sky Sports Гильема Балаге ближайшим летом королевский клуб сделает ставку на приобретение игрока "аристократов", а не лидера атак "красных". "Салах - звезда Премьер-Лиги, но если "Реалу" удастся заполучить Азара, египтянин ему не понадобится", - заявил он.

Напомним, "Реал" определился с приоритетным кандидатом на усиление вратарской позиции. | soccernews.ru