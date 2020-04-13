"Реал" сделал запрос по трансферу Обамеянга

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"Реал" сделал запрос по трансферу Обамеянга

Мадридский "Реал" хочет купить габонского нападающего лондонского "Арсенала" Пьера-Эмерика Обамеянга, сообщает France Football.

По сведениям издания, испанский клуб сделал запрос о покупке форварда в летнее трансферное окно. "Арсенал" может продать форварда в том случае, если клуб не сумеет пробиться в Лигу Чемпионов по итогам этого сезона.

Ранее сообщалось, что габонцем также интересуется "Барселона".

В нынешнем сезоне 30-летний Обамеянг провел за "Арсенал" 32 матча во всех турнирах, забил 20 голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом истекает летом 2021 года. 

Не пропустите: "Реал" и ещё пять клубов охотятся за талантом из "Атлетико". | http://soccernews.ru
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Комментарии

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Барса только интересуется.На покупку нужны кредиты((((всё из-за Месси ,ууу,cyka!

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