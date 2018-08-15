"Реал" сделал запрос по трансферу звезды АПЛ

Мадридский "Реал" сделал запрос по трансферу полузащитника лондонского "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена, информирует сайт известного итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, в королевском клубе видят в 26-летнем хавбеке "шпор" потенциальную замену своему ведущему игроку середины поля Луке Модричу, который заинтересован в переходе в миланский "Интер".

В прошлом сезоне Эриксен забил 14 мячей и сделал 13 результативных передач в 47 матчах за "Тоттенхэм".

Напомним, "Реал" готов отпустить Модрича в "Интер" только при одном условии. | soccernews.ru