"Реал" сделал запрос по трансферу звезды АПЛ

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"Реал" сделал запрос по трансферу звезды АПЛМадридский "Реал" сделал запрос по трансферу полузащитника лондонского "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена, информирует сайт известного итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, в королевском клубе видят в 26-летнем хавбеке "шпор" потенциальную замену своему ведущему игроку середины поля Луке Модричу, который заинтересован в переходе в миланский "Интер".

В прошлом сезоне Эриксен забил 14 мячей и сделал 13 результативных передач в 47 матчах за "Тоттенхэм".

Напомним, "Реал" готов отпустить Модрича в "Интер" только при одном условии. | soccernews.ru

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