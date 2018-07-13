"Реал" сделал заявление касательно трансфера Неймара

В пресс-службе "Реала" прояснили ситуацию с возможным трансфером форварда ПСЖ Неймара.

"Учитывая постоянную информацию, связывающую футболиста ПСЖ Неймара с нашим клубом, "Реал" хочет уточнить, что не планировал делать какие-либо предложения игроку. Между клубами прекрасные отношения. Если "Реал" захочет приобрести футболиста ПСЖ, первым делом мы обратимся в клуб" - говорится в заявлении мадридского клуба.

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