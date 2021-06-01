"Реал" сегодня объявить о назначении Анчелотти на пост главного тренера

Фото: инстаграм Анчелотти/Автор неизвестен

Как сообщает журналист-инсайдер Джанлука Ди Марцио, Карло Анчелотти может быть объявлен новым тренером мадридского "Реала" уже сегодня.

Отмечается, что переговоры находятся в продвинутой стадии.

В то же время Фабрицио Романо сообщает, что "Реал" ведет переговоры с Карло Анчелотти, чтобы назначить его новым тренером.

Соглашение еще не подписано, так как у него есть контракт с "Эвертоном", но "Реал" настаивает на возвращении Анчелотти.

Отмечается, что никаких прямых контактов с Антонио Конте не было.

Напомним, что Анчелотти был главным тренером "Реала" с 2013 по 2015 год. У руля "сливочных" итальянец завоевал Лигу чемпионов, Кубок Испании, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

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