"Реал" сэкономит почти 100 миллионов евро на уходе Марсело, Иско и Бэйла
Фото: инстаграм Марсело\Автор неизвестен
Стало известно, сколько денег на зарплатах сможет сэкономить мадридский "Реал" после ухода ряда футболистов грядущим летом.
Как сообщает журналист ESPN Марк Огден, после ухода Марсело, Иско и Гарета Бэйла, чьи контракт истекают летом 2022 года, королевский клуб сможет сэкономить на их зарплатах, с учетом налогообложения, 1.8 миллиона евро в неделю, что равно 93 миллионам в год.
Ранее сообщалось, что "Реал" не намерен продлевать контракт ни с одним из вышеуказанных игроков и более того, планирует избавиться от таких футболистов, как Мариано Диас, Лука Йович, Хесус Вальехо, Дани Себальос и Эден Азар.
Сегодня, 3 февраля, "Мадрид" сыграет на выезде против "Атлетика" в рамках 1\4 финала Кубка Короля. Начало встречи запланировано на 23:30 (мск).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14