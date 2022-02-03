"Реал" сэкономит почти 100 миллионов евро на уходе Марсело, Иско и Бэйла

Теги марселореал мадридгарет бэйлиско

"Реал" сэкономит почти 100 миллионов евро на уходе Марсело, Иско и Бэйла

Фото: инстаграм Марсело\Автор неизвестен

Стало известно, сколько денег на зарплатах сможет сэкономить мадридский "Реал" после ухода ряда футболистов грядущим летом.

Как сообщает журналист ESPN Марк Огден, после ухода Марсело, Иско и Гарета Бэйла, чьи контракт истекают летом 2022 года, королевский клуб сможет сэкономить на их зарплатах, с учетом налогообложения, 1.8 миллиона евро в неделю, что равно 93 миллионам в год.

Ранее сообщалось, что "Реал" не намерен продлевать контракт ни с одним из вышеуказанных игроков и более того, планирует избавиться от таких футболистов, как Мариано Диас, Лука Йович, Хесус Вальехо, Дани Себальос и Эден Азар.

Сегодня, 3 февраля, "Мадрид" сыграет на выезде против "Атлетика" в рамках 1\4 финала Кубка Короля. Начало встречи запланировано на 23:30 (мск).

Также не пропустите: Абубукар высказался о Салахе перед очным матчем. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Спартак" огласил заявку на Лигу Европы (фото)

"Спартак" огласил заявку на Лигу Европы (фото)

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов