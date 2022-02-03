"Реал" сэкономит почти 100 миллионов евро на уходе Марсело, Иско и Бэйла

Фото: инстаграм Марсело\Автор неизвестен

Стало известно, сколько денег на зарплатах сможет сэкономить мадридский "Реал" после ухода ряда футболистов грядущим летом.

Как сообщает журналист ESPN Марк Огден, после ухода Марсело, Иско и Гарета Бэйла, чьи контракт истекают летом 2022 года, королевский клуб сможет сэкономить на их зарплатах, с учетом налогообложения, 1.8 миллиона евро в неделю, что равно 93 миллионам в год.

Ранее сообщалось, что "Реал" не намерен продлевать контракт ни с одним из вышеуказанных игроков и более того, планирует избавиться от таких футболистов, как Мариано Диас, Лука Йович, Хесус Вальехо, Дани Себальос и Эден Азар.

Сегодня, 3 февраля, "Мадрид" сыграет на выезде против "Атлетика" в рамках 1\4 финала Кубка Короля. Начало встречи запланировано на 23:30 (мск).

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