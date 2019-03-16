"Реал" – "Сельта" - 2:0 (видеообзор матча)

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"Реал" – "Сельта" - 2:0 (видеообзор матча)

Вашему вниманию представляется видеообзор матча 28-го тура испанской Примеры между "Реалом" и "Сельтой", который завершился победой "сливочных" со счётом 2:0.

Не пропустите: "Реал" обыграл "Сельту" в юбилейном матче Зидана. | http://soccernews.ru

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"Реал" обыграл "Сельту" в юбилейном матче Зидана

"Реал" обыграл "Сельту" в юбилейном матче Зидана

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