"Реал" – "Сельта" - 6:0 (обзор)

Теги реал мадридсельта виго

"Реал" – "Сельта" - 6:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 37-го тура испанской Примеры между "Реалом" и "Сельтой".

Не пропустите: Легкая прогулка "сливочных": "Реал" без Роналду поиздевался над "Сельтой". | http://soccernews.ru 

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Есть рекордная сотня! "Манчестер Сити" минимально обыгрывает "Саутгемптон"

Есть рекордная сотня! "Манчестер Сити" минимально обыгрывает "Саутгемптон"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 36 90
2 Атлетико Мадрид 37 78
3 Реал Мадрид 37 75
4 Валенсия 37 70
5 Вильярреал 37 60
6 Бетис 37 60
7 Севилья 37 55
8 Хетафе 37 52
9 Эйбар 37 50
10 Реал Сосьедад 37 49
11 Жирона 37 48
12 Алавес 37 47
13 Эспаньол 37 46
14 Сельта Виго 37 46
15 Атлетик Бильбао 37 43
16 Леванте 36 43
17 Леганес 37 40
18 Депортиво Ла-Корунья 37 29
19 Лас Пальмас 37 22
20 Малага 37 20
Полная таблица

топ-5 тегов