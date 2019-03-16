"Реал" - "Сельта": видеотрансляция матча 28-го тура Ла Лиги

Сегодня, 16 марта, состоится матч 28-го тура чемпионата Испании между "Реал" Мадридом и "Сельтой".

Этот матч для мадридской команды станет второй игрой под руководством нового тренера Зинедина Зидана. "Реал" занимает 3 место в турнирной таблице Примеры, имея в активе 51 балл, что на 8 очков меньше чем у лидера турнира "Барселоны".

"Сельта" с 25 баллами занимает 18 строчку в турнирной таблице чемпионата.

Матч состоится на "Сантьяго Бернабеу". Начало - в 18:15 (мск).

Прямую видеотрансляцию матча смотрите на нашем сайте:

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