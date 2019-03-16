"Реал" - "Сельта": видеотрансляция матча 28-го тура Ла Лиги
Сегодня, 16 марта, состоится матч 28-го тура чемпионата Испании между "Реал" Мадридом и "Сельтой".
Этот матч для мадридской команды станет второй игрой под руководством нового тренера Зинедина Зидана. "Реал" занимает 3 место в турнирной таблице Примеры, имея в активе 51 балл, что на 8 очков меньше чем у лидера турнира "Барселоны".
"Сельта" с 25 баллами занимает 18 строчку в турнирной таблице чемпионата.
Матч состоится на "Сантьяго Бернабеу". Начало - в 18:15 (мск).
Прямую видеотрансляцию матча смотрите на нашем сайте:
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|27
|63
|2
|Атлетико Мадрид
|27
|56
|3
|Реал Мадрид
|27
|51
|4
|Хетафе
|27
|45
|5
|Алавес
|27
|41
|6
|Севилья
|27
|40
|7
|Валенсия
|27
|39
|8
|Бетис
|27
|39
|9
|Реал Сосьедад
|28
|36
|10
|Эйбар
|27
|35
|11
|Эспаньол
|27
|34
|12
|Атлетик Бильбао
|27
|34
|13
|Леганес
|27
|33
|14
|Жирона
|27
|31
|15
|Леванте
|28
|31
|16
|Реал Вальядолид
|27
|26
|17
|Вильярреал
|27
|26
|18
|Сельта Виго
|27
|25
|19
|Райо Вальекано
|27
|23
|20
|Уэска
|27
|22