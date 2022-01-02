"Реал" сенсационно проиграл "Хетафе" в Ла Лиге
Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен
В матче 19-го тура чемпионата Испании "Хетафе" на своем поле обыграл "Реал" со счетом 1:0.
Единственный гол в начале встречи забил Энес Унал.
"Хетафе", набрав 18 очков, покинул зону вылета и вышел на 16-е место в турнирной таблице Ла Лиги. "Реал" с 46 очками остался на первой позиции.
"Хетафе" – "Реал" Мадрид - 1:0 (1:0)
Гол: Унал, 9 - 1:0
"Хетафе": Сория, Суарес, Митрович, Кабако (Ньом, 83), Куэнка, Оливера, Максимович, Арамбарри, Аленья (Флорентину, 74), Сандро Рамирес (Мата, 64), Унал (Янкто, 83).
"Реал": Куртуа, Алаба, Милитао, Менди (Марсело, 46), Модрич, Кроос (Иско, 85), Каземиро, Васкес (Петер, 85), Бензема, Асенсио (Азар, 46), Родриго (Мариано Диас, 67).
Не пропустите: "Барселона" не может заявить Феррана Торреса. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Рангник высказался о будущем Кавани в "Манчестер Юнайтед"
-
Озил может стать владельцем футбольного клуба
-
Смородская ярко высказалась о возможном уходе Смолова из "Локомотива"
-
"Лидс", "Брентфорд" и "Брайтон" одержали победы в АПЛ
-
"Эвертон" презентовал украинца Миколенко (видео)
-
"Реал" прервал 15-матчевую серию без поражений
-
"Нант" и "Брест" вышли в 1/8 финала Кубка Франции
-
"Реал" сенсационно проиграл "Хетафе" в Ла Лиге
-
"Краснодар" может подписать защитника из Южной Америки
-
"Барселона" не может заявить Феррана Торреса
-
Смолов готов перейти в "Динамо"
-
Почеттино высказался о Мбаппе
-
Родри прокомментировал победу над "Арсеналом"
-
Ляказетт прокомментировал судейство в матче с "Манчестер Сити"
-
Жоржиньо высказался об уровне "Зенита" на фоне команд АПЛ
-
Дембеле предложили "Баварии"
-
Неймар может вернуться в строй менее, чем через месяц
-
Ули Хенесс высказался о защите прав человека в Катаре
-
Месси сдал положительный тест на коронавирус
-
"Ювентус" запросил информацию об Икарди у ПСЖ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14