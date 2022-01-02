"Реал" сенсационно проиграл "Хетафе" в Ла Лиге

Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен

В матче 19-го тура чемпионата Испании "Хетафе" на своем поле обыграл "Реал" со счетом 1:0.

Единственный гол в начале встречи забил Энес Унал.

"Хетафе", набрав 18 очков, покинул зону вылета и вышел на 16-е место в турнирной таблице Ла Лиги. "Реал" с 46 очками остался на первой позиции.

"Хетафе" – "Реал" Мадрид - 1:0 (1:0)

Гол: Унал, 9 - 1:0

"Хетафе": Сория, Суарес, Митрович, Кабако (Ньом, 83), Куэнка, Оливера, Максимович, Арамбарри, Аленья (Флорентину, 74), Сандро Рамирес (Мата, 64), Унал (Янкто, 83).

"Реал": Куртуа, Алаба, Милитао, Менди (Марсело, 46), Модрич, Кроос (Иско, 85), Каземиро, Васкес (Петер, 85), Бензема, Асенсио (Азар, 46), Родриго (Мариано Диас, 67).

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