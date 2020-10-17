"Реал" сенсационно проиграл "Кадису"

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"Реал" сенсационно проиграл "Кадису"

В 6-м туре испанской Примеры "Реал" сенсационно проиграл "Кадису".

"Реал" продолжает лидировать в чемпионате. "Кадис" сравнялся со "сливочными" по очкам, однако идет на втором месте, при этом у "Реала" есть игра в запасе.

"Реал" - "Кадис" 0:1

Гол: Лосано, 16 - 0:1

"Реал": Куртуа, Марсело, Рамос (Милитао, 46), Начо, Варан, Иско (Вальверде, 46), Кроос (Йович, 78), Васкес (Асенсио, 46), Модрич (Каземиро, 46), Винисиус Жуниор, Бензема.

"Кадис": Ледесма, Кала, Эспино, Акапо, Фали Хименес, Алекс Фернандес (Хайро Искьердо, 86), Йонссон (Аугусто Фернандес, 86), Хосе Мари (Гарридо, 76), Сальви Санчес, Негредо (Хименес, 81), Лосано (Малбашич, 46).

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