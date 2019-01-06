"Реал" сенсационно проиграл "Реалу Сосьедад" в Примере

В матче 18-го тура чемпионата Испании мадридский "Реал" на своем поле проиграл "Реалу Сосьедад" со счетом 0:2. Победу гостям принесли голы Виллиана Жозе и Рубена Пардо. "Реал" доигрывал матч вдесятером, в середине второго тайма был удален Лукас Васкес.

После этого матча "Реал" остался на пятом месте в Примере, "Реал Сосьедад" поднялся на 11-ю позицию.

РЕАЛ - РЕАЛ СОСЬЕДАД: ВИДЕООБЗОР МАТЧА

"Реал" – "Реал Сосьедад" - 0:2 (0:1)

Голы: Виллиан Жозе, 3 (с пенальти) - 0:1, Пардо, 83 - 0:2

"Реал": Куртуа, Варан, Марсело (Регилон, 77), Карвахаль, Рамос, Модрич, Каземиро (Иско, 57), Васкес, Кроос (Себальос, 80), Винисиус Жуниор, Бензема.

"Реал Сосьедад": Рульи, Льоренте, Муньос, Элустондо (Сальдуа, 69), Морено, Сурутуса, Ильярраменди, Янузай, Мерино (Пардо, 73), Ойарсабаль, Виллиан Жозе.

Удаление: Васкес (61).

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