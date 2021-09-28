"Реал" сенсационно проиграл "Шерифу" в Лиге Чемпионов

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"Реал" сенсационно проиграл "Шерифу" в Лиге Чемпионов

Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов мадридский "Реал" на своем поле проиграл молдавскому "Шерифу" со счетом 1:2.

Победу гостям принесли голы Жасура Яхшибоева и Себастьяна Тилль. В составе мадридцев отличился Карим Бензема.

"Реал" Испания – "Шериф" Молдова - 1:2 (0:1)
Голы: Яхшибоев, 25 - 0:1, Бензема, 65 (с пенальти) - 1:1, Тилль, 89 - 1:2

"Реал": Куртуа, Начо (Родриго, 66), Алаба, Милитао, Мигель Гутьеррес (Кроос, 66), Каземиро (Модрич, 66), Вальверде, Камавинга, Бензема, Азар (Йович, 66), Винисиус Жуниор.

"Шериф": Атанасиадис, Фернандо, Арболеда, Дуланто, Кристиано, Коловос (Николов, 90), Тилль, Аддо, Траоре, Кастаньеда (Джульен, 78), Яхшибоев (Бруно, 57).

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Комментарии

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

какой-то паршивый Шериф, дайот копоти ))))))))))))

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