"Реал" сенсационно проиграл в Барселоне

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"Реал" сенсационно проиграл в Барселоне

В матче 8-го тура чемпионата Испании мадридский "Реал" на выезде неожиданно проиграл барселонскому "Эспаньолу" со счетом 1:2.

Победу хозяевам принесли голы Рауля де Томаса и Алеиша Видаля. В составе гостей отличился Карим Бензема.

"Эспаньол", набрав девять очков, вышел на 12-е место в турнирной таблице Ла Лиги. "Реал" с 17 очками по-прежнему занимает первое место.

"Эспаньол" Барселона – "Реал" Мадрид - 2:1 (1:0)
Голы: де Томас, 17 - 1:0, Алеиш Видаль, 60 - 2:0, Бензема, 71 - 2:1

"Эспаньол": Диего Лопес, Хиль (Дидак Вила, 81), Кабрера, Серджи Гомес, Педроса, Алеиш Видаль (Меламед, 64), Дардер (Давид Лопес, 82), Баре, Мелендо (Морланес, 58), де Томас, Эмбарба (У Лэй, 65).

"Реал": Куртуа, Начо, Милитао, Алаба, Модрич (Йович, 61), Кроос (Каземиро, 61), Вальверде, Камавинга (Родриго, 46), Васкес, Бензема, Винисиус Жуниор (Азар, 72).

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Так в Реале физрук , а выиграла настоящая Барса!Неудивительно!Вискас Эль Мадрид!

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