"Реал" сенсационно проиграл в Барселоне
В матче 8-го тура чемпионата Испании мадридский "Реал" на выезде неожиданно проиграл барселонскому "Эспаньолу" со счетом 1:2.
Победу хозяевам принесли голы Рауля де Томаса и Алеиша Видаля. В составе гостей отличился Карим Бензема.
"Эспаньол", набрав девять очков, вышел на 12-е место в турнирной таблице Ла Лиги. "Реал" с 17 очками по-прежнему занимает первое место.
"Эспаньол" Барселона – "Реал" Мадрид - 2:1 (1:0)
Голы: де Томас, 17 - 1:0, Алеиш Видаль, 60 - 2:0, Бензема, 71 - 2:1
"Эспаньол": Диего Лопес, Хиль (Дидак Вила, 81), Кабрера, Серджи Гомес, Педроса, Алеиш Видаль (Меламед, 64), Дардер (Давид Лопес, 82), Баре, Мелендо (Морланес, 58), де Томас, Эмбарба (У Лэй, 65).
"Реал": Куртуа, Начо, Милитао, Алаба, Модрич (Йович, 61), Кроос (Каземиро, 61), Вальверде, Камавинга (Родриго, 46), Васкес, Бензема, Винисиус Жуниор (Азар, 72).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14