"Реал" – "Севилья" - 2:0 (видеообзор)

Вашему вниманию представляется видеообзор матча 20-го тура испанской Примеры между "Реалом" и "Севильей", который завершился победой "сливочных" со счётом 2:0.

Не пропустите: Мадридский "Реал", благодаря голам Каземиро и Модрича, дожал "Севилью" в рамках 20 тура Ла Лиги. | http://soccernews.ru