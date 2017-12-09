"Реал" - "Севилья" - 5:0 (обзор)

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"Реал" - "Севилья" - 5:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 15-го тура испанской Примеры между мадридским "Реалом" и "Севильей".

Не пропустите: Блицкриг от "сливочных": "Реал" уничтожил "Севилью" на "Сантьяго Бернабеу". | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Барселона 14 36
2 Валенсия 15 34
3 Реал Мадрид 15 31
4 Атлетико Мадрид 14 30
5 Севилья 15 28
6 Вильярреал 14 21
7 Хетафе 15 20
8 Леганес 15 20
9 Реал Сосьедад 14 19
10 Сельта Виго 15 18
11 Бетис 14 18
12 Эйбар 15 18
13 Жирона 14 17
14 Леванте 14 16
15 Эспаньол 14 16
16 Депортиво Ла-Корунья 15 15
17 Атлетик Бильбао 14 14
18 Алавес 15 12
19 Лас Пальмас 15 10
20 Малага 14 8
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