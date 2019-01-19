"Реал" - "Севилья": видеотрансляция центрального матча 20-го тура Примеры
В рамках 20-го тура испанской Примеры мадридский "Реал" в родных стенах померится силами с "Севильей".
Перед очным матчем в активе обеих команд по 33 очка, поэтому и "сливочные", и "нервионцы" приложат максимум усилий, чтобы одержать победу и опередить конкурента в турнирной таблице.
Игра пройдёт в субботу, 19 января, на стадионе "Сантьяго Бернабеу". Начало - в 18:15 по московскому времени. Прямая видеотрансляция данной встречи будет доступна на нашем сайте.
Не пропустите: Футбол XXI века: "Ювентус" (2003-2007). | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Ливерпуль" объявил о продлении контракта с основным защитником
-
Влашич может перейти в "Зенит"
-
"Реал" - "Севилья": видеотрансляция центрального матча 20-го тура Примеры
-
"Ювентус" включился в борьбу за трансферную цель "Барселоны" и "Манчестер Сити"
-
"Шахтёр" опубликовал заявление об интересе "Зенита" к Ракицкому
-
"Спартак" огласил заявку на второй зимний сбор
-
Дзюба близок к переходу в клуб АПЛ
-
Девушка дня: Екатерина Сафронова - бывшая жена легенды "Зенита" Александра Кержакова
-
"Ливерпуль" договорился о продлении контракта с важным игроком основного состава
-
Смерть не пройдет. 4 футболиста, выживших в схватке со страшными болезнями
-
"Енисей" перехватил трансферную цель "Зенита"
-
Киммих провёл юбилейный матч в составе "Баварии"
-
Роман Ерёменко прокомментировал подписание контракта с "Ростовом"
-
"Рома" - "Торино": видеотрансляция битвы "волков" с "быками"
-
"Милан" согласовал переход Пентека: подробности грядущего трансфера
-
"Наполи" назвал ПСЖ стоимость Аллана
-
"Монако" определил новую трансферную цель
-
"Рома" отказала "Тоттенхэму" в трансфере своего игрока
-
"Интер" готовит новый контракт для одного из лидеров команды
-
Нико Ковач прокомментировал победу над "Хоффенхаймом"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|19
|43
|2
|Атлетико Мадрид
|19
|38
|3
|Севилья
|19
|33
|4
|Реал Мадрид
|19
|33
|5
|Алавес
|20
|32
|6
|Хетафе
|20
|31
|7
|Бетис
|19
|26
|8
|Реал Сосьедад
|19
|25
|9
|Жирона
|19
|24
|10
|Эспаньол
|19
|24
|11
|Валенсия
|19
|23
|12
|Леванте
|19
|23
|13
|Леганес
|19
|22
|14
|Реал Вальядолид
|19
|22
|15
|Атлетик Бильбао
|19
|22
|16
|Эйбар
|19
|22
|17
|Сельта Виго
|19
|21
|18
|Райо Вальекано
|19
|19
|19
|Вильярреал
|19
|17
|20
|Уэска
|19
|11