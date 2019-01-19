"Реал" - "Севилья": видеотрансляция центрального матча 20-го тура Примеры

В рамках 20-го тура испанской Примеры мадридский "Реал" в родных стенах померится силами с "Севильей".

Перед очным матчем в активе обеих команд по 33 очка, поэтому и "сливочные", и "нервионцы" приложат максимум усилий, чтобы одержать победу и опередить конкурента в турнирной таблице.

Игра пройдёт в субботу, 19 января, на стадионе "Сантьяго Бернабеу". Начало - в 18:15 по московскому времени. Прямая видеотрансляция данной встречи будет доступна на нашем сайте.

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