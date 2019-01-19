"Реал" - "Севилья": видеотрансляция центрального матча 20-го тура Примеры

Теги реал мадридсевилья

"Реал" - "Севилья": видеотрансляция центрального матча 20-го тура Примеры

В рамках 20-го тура испанской Примеры мадридский "Реал" в родных стенах померится силами с "Севильей".

Перед очным матчем в активе обеих команд по 33 очка, поэтому и "сливочные", и "нервионцы" приложат максимум усилий, чтобы одержать победу и опередить конкурента в турнирной таблице.

Игра пройдёт в субботу, 19 января, на стадионе "Сантьяго Бернабеу". Начало - в 18:15 по московскому времени. Прямая видеотрансляция данной встречи будет доступна на нашем сайте.  

Не пропустите: Футбол XXI века: "Ювентус" (2003-2007). | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Ливерпуль" объявил о продлении контракта с основным защитником

"Ливерпуль" объявил о продлении контракта с основным защитником

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 19 43
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 19 38
3 Севилья Севилья 19 33
4 Реал Мадрид Реал Мадрид 19 33
5 Алавес Алавес 20 32
6 Хетафе Хетафе 20 31
7 Бетис Бетис 19 26
8 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 19 25
9 Жирона Жирона 19 24
10 Эспаньол Эспаньол 19 24
11 Валенсия Валенсия 19 23
12 Леванте Леванте 19 23
13 Леганес Леганес 19 22
14 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 19 22
15 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 19 22
16 Эйбар Эйбар 19 22
17 Сельта Виго Сельта Виго 19 21
18 Райо Вальекано Райо Вальекано 19 19
19 Вильярреал Вильярреал 19 17
20 Уэска Уэска 19 11
Полная таблица

топ-5 тегов